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В одном из матчей MLB произошла массовая драка
Были удалены тренера и несколько игроков
Фото: meta-ratings.kz
Матче североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между "Сиэтл Маринерс" и "Лос-Анджелес Энджелс" был прерван из массовой драки, после которой были удалены тренеры и несколько игроков.
Драка вспыхнула из-за того, что игрок команды из Лос-Анджелеса во время подачи специально попал мячом в бедро игрока команды соперника. После этого между игроками началась словесная перепалка, которая позже вылилась в массовую драку.
Benches clear in Anaheim after Jesse Winker is hit by a pitch.— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 26, 2022
(via @BallySportWest) pic.twitter.com/3A5aJCQyCU
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