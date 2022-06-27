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В одном из матчей MLB произошла массовая драка

Другие виды
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Были удалены тренера и несколько игроков

В одном из матчей MLB произошла массовая драка

Фото: meta-ratings.kz

Новина українською

Матче североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между "Сиэтл Маринерс" и "Лос-Анджелес Энджелс" был прерван из массовой драки, после которой были удалены тренеры и несколько игроков.

Драка вспыхнула из-за того, что игрок команды из Лос-Анджелеса во время подачи специально попал мячом в бедро игрока команды соперника. После этого между игроками началась словесная перепалка, которая позже вылилась в массовую драку.

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В статье: MLB
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