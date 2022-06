В одном из матчей MLB произошла массовая драка

Матче североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между "Сиэтл Маринерс" и "Лос-Анджелес Энджелс" был прерван из массовой драки, после которой были удалены тренеры и несколько игроков.

Драка вспыхнула из-за того, что игрок команды из Лос-Анджелеса во время подачи специально попал мячом в бедро игрока команды соперника. После этого между игроками началась словесная перепалка, которая позже вылилась в массовую драку.

Benches clear in Anaheim after Jesse Winker is hit by a pitch.



(via @BallySportWest) pic.twitter.com/3A5aJCQyCU