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Бриллиантовая лига. Шведский легкоатлет установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Другие виды
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Он взял высоту более 6 метров

Бриллиантовая лига. Шведский легкоатлет установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Новина українською

Легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

Швед взял планку на высоте 6.16 м и тем самым улучшил мировой рекорд на открытом воздухе.

Дюплантису также подчинился рекорд в помещениях (6.20 м), который был установлен в сербском Белграде на чемпионате мира 2022 года.

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В статье: Арман Дюплантис
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