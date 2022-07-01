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Бриллиантовая лига. Шведский легкоатлет установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Он взял высоту более 6 метров
Легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.
Швед взял планку на высоте 6.16 м и тем самым улучшил мировой рекорд на открытом воздухе.
Дюплантису также подчинился рекорд в помещениях (6.20 м), который был установлен в сербском Белграде на чемпионате мира 2022 года.
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