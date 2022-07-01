Бриллиантовая лига. Шведский легкоатлет установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

Швед взял планку на высоте 6.16 м и тем самым улучшил мировой рекорд на открытом воздухе.

Дюплантису также подчинился рекорд в помещениях (6.20 м), который был установлен в сербском Белграде на чемпионате мира 2022 года.