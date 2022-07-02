Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Василий Ломаченко отреагировал на ракетные обстрелы Сергеевки. Видео
Смерть оккупантам
Boxingscene
Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) отреагировал на ракетный обстрел российско-фашистскими захватчиками курортного городка Сереевка на Одесщине. Соответствующее видео наш спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что в результате ракетных обстрелов Сергеевки погибли более 20 человек, получили ранения более 50 человек.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо и Металлист пока без побед. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Шахтер теряет легионеров, Салах остается в Ливерпуле. Главные новости за 1 июля
- Подоляк: Россия через разные каналы распространяет призывы к запуску переговоров с Украиной
- Михаил Романчук финишировал шестым на чемпионате мира в Будапеште
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти