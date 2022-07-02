Василий Ломаченко отреагировал на ракетные обстрелы Сергеевки. Видео

Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) отреагировал на ракетный обстрел российско-фашистскими захватчиками курортного городка Сереевка на Одесщине. Соответствующее видео наш спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что в результате ракетных обстрелов Сергеевки погибли более 20 человек, получили ранения более 50 человек.