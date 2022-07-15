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Михаил Кохан стал финалистом чемпионата мира в метании молота
Ждем победы
фото - Reuters
Украинский легкоатлет Михаил Кохан пробился в финал чемпионата мира в метании молота.
Квалификационный норматив составлял 77,50 метров. Любовник в третьей попытке сумел показать результат 77,58 м.
Финал состоится завтра, 16 июля, в 22:00.
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Источник:XSport.ua
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