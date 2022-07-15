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Михаил Кохан стал финалистом чемпионата мира в метании молота

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Ждем победы

Михаил Кохан стал финалистом чемпионата мира в метании молота

фото - Reuters

Новина українською

Украинский легкоатлет Михаил Кохан пробился в финал чемпионата мира в метании молота.

Квалификационный норматив составлял 77,50 метров. Любовник в третьей попытке сумел показать результат 77,58 м.

Финал состоится завтра, 16 июля, в 22:00.

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В статье: Михаил Кохан
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Источник:
XSport.ua

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