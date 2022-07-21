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Сборная Украины по фехтованию уступила в 1/8 финала чемпионата мира

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Наша команда ещё не ставала чемпионом соревнований

Сборная Украины по фехтованию уступила в 1/8 финала чемпионата мира

фото - olympics.com

Новина українською

На чемпионате мира в Каире стартовали командные соревнования по фехтованию на рапире.

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Украинская команда, которую представляли Екатерина Ченцова, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Кристина Петрова, проиграли в 1/8 финала команде США – 22:45.

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