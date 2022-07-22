Байден сдал положительный тест на коронавирус
Болезнь протекает в легкой форме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Сегодня утром президент Байден дал положительный тест на COVID-19. Он полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован и имеет очень легкие симптомы", – сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что Байден изолировался в Белом доме и будет продолжать выполнять все свои обязанности в дистанционном формате, пока не сдаст отрицательный тест.
"Из соображений прозрачности Белый дом будет ежедневно предоставлять обновленную информацию о состоянии здоровья президента, поскольку он продолжает выполнять все обязанности в офисе, находясь в изоляции", – добавили в Белом доме.
Последний предыдущий тест президента на COVID был сделан во вторник, тогда у него был отрицательный результат.
Напомним, что 19 июля первая леди Украины Елена Зеленская посетила Белый дом и встретилась с президентом США и его супругой.
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