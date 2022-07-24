На Закарпатье тракторист нокаутировал чемпиона мира по тяжелой атлетике

Телеграмм-канал Закарпатья|Война|Новости сообщает, что в ходе дорожного конфликта местный тракторист, имя которого неизвестно нокаутировал чемпиона мира по тяжелой атлетике Михаила Гала.

"Из-за хамовитого поведения закарпатского спортсмена Михаила Гала на автодороге в Виноградове произошла стычка. В ходе конфликта с местным трактористом известный рекордсмен в мире тяжелой атлетики не выдержал удар работяги и упал" – говорится в сообщении.

Напомним, что Михаил Гал является победителем чемпионата мира по тяжелой атлетике среди мастеров (Монреаль, Канада) 2021 года.