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Двухкратный олимпийский чемпион: Критика Бубки похожа на политический заказ
Интересное предположение
Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен
Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан рассказал о своем отношении по поводу деятельности во время войны Национального олимпийского комитета и лично Сергея Бубки. Его слова цитирует Sport.ua:
— Национальный олимпийский комитет играет немаловажную роль и занимает очень большую часть в спортивной жизни каждого спортсмена, и не только олимпийца.
В мирное время работу НОК Украины можно увидеть на всех информационных украинских платформах, но, по моему мнению, в военное время по понятным причинам все выглядит не так, как, возможно, хотелось бы большинству людей, привыкших к ярким ивентам от НОК Украины и мотивирующих речам Сергея Бубки.
Однако созданный в военное время "Фонд Солидарности" под руководством Сергея Назаровича делает все возможное, чтобы обеспечить и создать условия для украинских спортсменов.
Я лично обращался к Сергею Бубке за помощью в возвращении спортсменов, вывезенных в первые месяцы войны, и эта помощь была получена.
— Однако не все в украинском спорте видят эту поддержку.
— Да, я вижу критику, которая появляется в сторону главы НОК, но для меня критика существует как мотивирующий фактор, который может указать на какие-то недостатки в работе, конечно, если критика носит конструктивный характер и объективность.
То, что я видел в Facebook и некоторых СМИ, никак не касается профессиональной деятельности спортивного руководства страны и больше похож на политический заказ - сказал Чебан.
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