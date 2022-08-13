Двухкратный олимпийский чемпион: Критика Бубки похожа на политический заказ

Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан рассказал о своем отношении по поводу деятельности во время войны Национального олимпийского комитета и лично Сергея Бубки. Его слова цитирует Sport.ua:

— Национальный олимпийский комитет играет немаловажную роль и занимает очень большую часть в спортивной жизни каждого спортсмена, и не только олимпийца.

В мирное время работу НОК Украины можно увидеть на всех информационных украинских платформах, но, по моему мнению, в военное время по понятным причинам все выглядит не так, как, возможно, хотелось бы большинству людей, привыкших к ярким ивентам от НОК Украины и мотивирующих речам Сергея Бубки.

Однако созданный в военное время "Фонд Солидарности" под руководством Сергея Назаровича делает все возможное, чтобы обеспечить и создать условия для украинских спортсменов.

Я лично обращался к Сергею Бубке за помощью в возвращении спортсменов, вывезенных в первые месяцы войны, и эта помощь была получена.

— Однако не все в украинском спорте видят эту поддержку.

— Да, я вижу критику, которая появляется в сторону главы НОК, но для меня критика существует как мотивирующий фактор, который может указать на какие-то недостатки в работе, конечно, если критика носит конструктивный характер и объективность.

То, что я видел в Facebook и некоторых СМИ, никак не касается профессиональной деятельности спортивного руководства страны и больше похож на политический заказ - сказал Чебан.