Михаил Романчук вышел в финал чемпионата Европы по водным видам спорта. В плавании на 1500 м свободным стилем украинцу не было равных.

Он преодолел дистанцию менее чем за 15 минут. Кроме Романчука, этого никто не смог сделать.

Напомним, что Романчук стал первым и в отборе на дистанции 800 м, но в финале остался без медали.