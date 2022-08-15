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Михаил Романчук вышел в финал чемпионата Европы по водным видам спорта
Отличный результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Романчук вышел в финал чемпионата Европы по водным видам спорта. В плавании на 1500 м свободным стилем украинцу не было равных.
Он преодолел дистанцию менее чем за 15 минут. Кроме Романчука, этого никто не смог сделать.
Напомним, что Романчук стал первым и в отборе на дистанции 800 м, но в финале остался без медали.
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Источник:XSport.ua
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