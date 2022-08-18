Украинские волейболистки вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

Украинские спортсменки Инна и Ирина Махно продолжают свое выступление на чемпионате Европы-2022 по пляжному волейболу.

Благодаря великолепной игре они вышли из группы B в первый раунд плей-офф континентального первенства с третьего места. В своем последнем матче Инна и Ирина одолели словенскую пару Таяши Котник и Тайда Ловшин (21:12, 21:17).

В следующем матче их соперницами станут действующие вицечемпионки Европы Катя Стамта и Раиса Схон.