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Украинские волейболистки вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

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Украинские волейболистки вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

Новина українською

Украинские спортсменки Инна и Ирина Махно продолжают свое выступление на чемпионате Европы-2022 по пляжному волейболу.

Благодаря великолепной игре они вышли из группы B в первый раунд плей-офф континентального первенства с третьего места. В своем последнем матче Инна и Ирина одолели словенскую пару Таяши Котник и Тайда Ловшин (21:12, 21:17).

В следующем матче их соперницами станут действующие вицечемпионки Европы Катя Стамта и Раиса Схон.

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Источник:
XSport.ua

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