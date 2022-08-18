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Украинские волейболистки вышли в 1/8 финала чемпионата Европы
Отличный результат
Украинские спортсменки Инна и Ирина Махно продолжают свое выступление на чемпионате Европы-2022 по пляжному волейболу.
Благодаря великолепной игре они вышли из группы B в первый раунд плей-офф континентального первенства с третьего места. В своем последнем матче Инна и Ирина одолели словенскую пару Таяши Котник и Тайда Ловшин (21:12, 21:17).
В следующем матче их соперницами станут действующие вицечемпионки Европы Катя Стамта и Раиса Схон.
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Источник:XSport.ua
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