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София Лыскун: В финале меня засудили
Спортсменка настроена только на победу
фото - facebook.com
Двухкратный серебряный призер нынешнего чемпионата Европы по водным видам спорта прыгунка в воду София Лискун в комментарии пресс-службе НОК Украины рассказала, чего ей не хватило до золота ЧЕ в индивидуале на вышке.
"В финале индивидуала я лидировала до последнего прыжка. Допускаю, что меня засудили. К сожалению, такое случается в нашем спорте. Я настроена только на победы, так что посоревнуемся в следующем году!
В связи с событиями в стране – наши награды теперь имеют значение не только для спортивного сообщества, но и для всей Украины. Получая медали, мы демонстрируем всему миру, что способны на гораздо больше, чем все думают", - сказала спортсменка.
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