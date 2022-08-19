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София Лыскун: В финале меня засудили

Другие виды
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Спортсменка настроена только на победу

София Лыскун: В финале меня засудили

фото - facebook.com

Новина українською

Двухкратный серебряный призер нынешнего чемпионата Европы по водным видам спорта прыгунка в воду София Лискун в комментарии пресс-службе НОК Украины рассказала, чего ей не хватило до золота ЧЕ в индивидуале на вышке.

"В финале индивидуала я лидировала до последнего прыжка. Допускаю, что меня засудили. К сожалению, такое случается в нашем спорте. Я настроена только на победы, так что посоревнуемся в следующем году!

В связи с событиями в стране – наши награды теперь имеют значение не только для спортивного сообщества, но и для всей Украины. Получая медали, мы демонстрируем всему миру, что способны на гораздо больше, чем все думают", - сказала спортсменка.

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В статье: София Лыскун
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Источник:
facebook.com/olympicua/photos/a.314138788665658/5410582892354530/ Facebook НОК

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