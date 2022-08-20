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Лузан и Четверикова завоевали золото ЧЕ-2022 в каноэ-двойке на 500 метров
Первая победа Украины в гребле на Мультиспортивном Евро
Фото: ТСН
Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали первое золото сборной Украины в соревнованиях по гребле на Мультиспортивном Евро-2022. Украинкам удалось победить на дистанции в 500 метрах.
Примечательно, что Лузан и Четверикова победили на аналогичных соревнованиях в прошлом году. Более того, они являются действующими вице-чемпионками мира по парной гребле в каное на 500 метров.
На прошлогодних Олимпийских играх в Токио они также были близки к победе, но заняли другое место, уступив в финале китаянкам Сюй Шисяо и Сунь Мэнья. Они же и обошли Лузан и Четверикову на ЧС в Галифаксе ранее в этом году.
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