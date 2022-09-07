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Проценко занял 4-е место в финале Бриллиантовой лиги

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Украинец показал хороший результат

Проценко занял 4-е место в финале Бриллиантовой лиги

AP Photo/David J. Phillip

Новина українською

Призер ЧМ-2022 легкоатлет Андрей Проценко занял 4-е место в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария) с результатом—2,24 м.

Победу одержал итальянец Джанмарко Тамбери, который является золотым медалистом Токио-2020. Ему покорилась высота 2.34 м.

Серебряная награда досталась британцу Джувону Гаррисону. Топ-3 замкнул канадец Джанго Ловетт – 2.27 м.

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В статье: Андрей Проценко
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