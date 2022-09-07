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Женская сборная Украины добыла уверенную победу над Венгрией и заняла первое место в группе отбора на ЧЕ

Другие виды
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Отличные результаты

Женская сборная Украины добыла уверенную победу над Венгрией и заняла первое место в группе отбора на ЧЕ

фото из свободных источников

Новина українською

7 сентября состоялся матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу 2023 года среди женщин, в котором сборная Украины принимала команду Венгрии.

Стартовый сет начался на равных, впоследствии на табло цифры показывали 18:13 и как итог победа в партии 25:16.

Во второй партии ситуация не изменилась и наша команда снова возобладала над соперницами.

В заключительном отрезке игры борьбы уже не было и сборная Украины легко довела матч до победы.

Женщины. Группа С. Пятый тур

Украина – Венгрия 3:0 (25:16, 25:15, 25:16)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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