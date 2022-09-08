Угис Крастиньш: Ребята - молодцы, несмотря на поражение от Словении

После со сборной Украины со Словенией главный тренер нашей команды Угис Крастиньш подвел итоги игры в комментарии Суспильне Спорт.

Об игре со Словенией

"Что случилось после первого сета? Наш соперник разнообразил свою подачу. Да и в нападении: они начали чаще сбрасывать. Мы были к этому готовы, но они скажем, дернули наш ритм. Начали отвечать, но нам немного не хватило хладнокровия, чтобы выдержать высоту. Они стали цепляться за эти мячи и поднимать в защите. Была равная игра, но они уже начали оказывать большее давление. Конечно, удержать такой уровень, который мы показывали в первой партии, нереально, потому что в нападении забили 83%. Так бывает только в кино, в реальной жизни не бывает. Мы уже в топ-8 отыграли в нападении выше всяческих возможностей".

О факторе болельщиков и усталости во время игры со Словенией

"Потом вернулись в игру, боролись, но уже трудно выдержать такой уровень постоянно. Но атмосфера, когда 11 тысяч зрителей поддерживает домашнюю команду - это тоже отнимает немного сил, потому что ты должен отделить себя от этого. Скажем, нам было сложно найти баланс, где мы расслабляемся, а где добавляем.. Постоянно работали на максимальных оборотах.И когда ты работаешь на максимальных оборотах, рано или поздно появляется усталость, и в некоторых мелких моментах начинаешь ошибаться и теряешь эмоции.Но потом, даже вот в четвертой партии, когда уже думаешь, что шансов нет, вошел с хорошими эмоциями Юрий Синица и Олег Плотницкий феерил на подаче. И уже там немного не хватило. Но это спорт. Ребята - молодцы, несмотря на поражение, думаю, удалось порадовать украинцев".

В чем именно Словения перевесила Украину

"Подача? Понимаете, если хочешь навредить подачей Словении, ты должен прыгнуть выше своих ягодиц. Они не зря последние три европейских чемпионата играют в финале. И потому, кажется, что мы не навредили - подавали очень хорошо. Да, это единственное, потому что если брать статистически, то мы по блокам выиграли, по атакам, за приемами.По эйсам - Олег Плотницкий подал пять.Это очень сложно, надо невероятные усилия, да и все не смогут так подать.Поэтому так и кажется. Единственный статистический показатель , по которому проиграли - это количество ошибок во время подач. Остальные нам удалось выиграть, но к сожалению....".

"Это высокий класс команды Словении, когда они даже самые сложные мячи обрабатывают и доводят до нападения. Этим и отличаются топовые команды. Мы были готовы, что они будут предлагать нам такую ​​игру, но потому, что не все привыкли играть на подобном уровне, в какой-то момент может подкрасться неуверенность, что "я делаю все, что могу, но они находят ответ. Однако это норма спорта, большого уровня волейбола. Надо держать удар и двигаться дальше".