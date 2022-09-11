Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фильченко взял три медали на ЧЕ по воднолыжному спорту
У Данила – золото и два серебра
Фото: Red Bull
Украинец Данила Фильченко завоевал три награды на чемпионате Европы-2022 по воднолыжным видам спорта. Среди медалей – одно золото и два серебра.
Фильченко удалось на втором ЧЕ подряд победить в финале соревнований по прыжкам с трамплина. В фигурном катании Данила занял второе место, его обогнал француз Луи Дюплан-Фрибур.
Он же победил и в многоборье, набрав 2959, 7 баллов. Фильченко же снова стал вторым, у него накопилось 2833,9 очков. В прошлом году Данила также победил в прыжках, но в многоборье занял лишь третье место.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Металлист 1925 3:0. С высоты уверенности и амбиций
- Колос - Металлист: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Гайдай: Очереди на выезд с Луганщины на россию – километровые. Захватчики упаковывают чемоданы
- Беленюк показал секретное фото с совещания у Путина
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО