Фильченко взял три медали на ЧЕ по воднолыжному спорту

Украинец Данила Фильченко завоевал три награды на чемпионате Европы-2022 по воднолыжным видам спорта. Среди медалей – одно золото и два серебра.

Фильченко удалось на втором ЧЕ подряд победить в финале соревнований по прыжкам с трамплина. В фигурном катании Данила занял второе место, его обогнал француз Луи Дюплан-Фрибур.

Он же победил и в многоборье, набрав 2959, 7 баллов. Фильченко же снова стал вторым, у него накопилось 2833,9 очков. В прошлом году Данила также победил в прыжках, но в многоборье занял лишь третье место.