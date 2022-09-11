  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Фильченко взял три медали на ЧЕ по воднолыжному спорту
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фильченко взял три медали на ЧЕ по воднолыжному спорту

Другие виды
(1 голосов)

У Данила – золото и два серебра

Фильченко взял три медали на ЧЕ по воднолыжному спорту

Фото: Red Bull

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Данила Фильченко завоевал три награды на чемпионате Европы-2022 по воднолыжным видам спорта. Среди медалей – одно золото и два серебра.

Фильченко удалось на втором ЧЕ подряд победить в финале соревнований по прыжкам с трамплина. В фигурном катании Данила занял второе место, его обогнал француз Луи Дюплан-Фрибур.

Он же победил и в многоборье, набрав 2959, 7 баллов. Фильченко же снова стал вторым, у него накопилось 2833,9 очков. В прошлом году Данила также победил в прыжках, но в многоборье занял лишь третье место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: водные виды спорта
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде