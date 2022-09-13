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Сборная Украины по волейболу впервые в истории сыграет в квалификации к Олимпийским играм-2024

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(3 голосов)

Об этом рассказал президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник

Сборная Украины по волейболу впервые в истории сыграет в квалификации к Олимпийским играм-2024

volleyball.ua

Новина українською

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник написал на своей странице в Facebook, что получил письмо от Международной федерации волейбола с приглашением принять участие в квалификации к Олимпийским играм-2024.

"Сегодня на мою почту поступило письмо из ФИВБ, которое Украина ждала около 30 лет! Нашу мужскую сборную приглашают, согласно месту в мировом рейтинге, принять участие в квалификации к Олимпийским играм, которые состоятся в Париже в 2024 году!

Браво Угис Крастиньш, браво Казаки, браво Украина", - написал Мельник.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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