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Михаил Романчук взял серебро на ЧМ по плаванию
Украинец попал на подиум на дистанции 1500 метров вольным стилем
Фото: 24 канал
Украинский пловец Михаил Романчук принял участие в чемпионате мира по плаванию. В заплыве на 1500 метров вольным стилем украинцу удалось занять второе место. Первым стал немец Флориан Веллброк.
Романчук сумел преодолеть дистанцию за 14 минут и 26,69 секунд, отстав от первого места на 1,28 секунды. Третье место также занял представитель Германии – Свен Шварц проплыл дистанцию за 14 минут и 34,87 секунд.
Для Михаила эта медаль является уже не первой в 2022 году. Ранее он уже брал две бронзы на ЧМ в Будапеште (в заплыве на 800 метров вольным стилем и на 5 км в открытой воде). На чемпионате Европы-2022 в Риме он взял золото в вольном стиле на 1500 метров.
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