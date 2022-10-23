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Волейбол. Барком Кажаны играют против Слепск Малов Сувалки, видео-онлайн трансляция
Смотрим интересный матч
Сегодня, 23 октября в польской волейбольной PlusLiga сезона 2022/2023 состоится матч между украинской командой ВК "Барком Кажаны" (Львов) и местным "Слепск Малов Сувалки". Матч стартует в 15:45 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео-онлайн трансляция поединка:
Напомним, что ранее "Прометей"
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