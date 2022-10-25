Украинец Бурбала выиграл полный комплект медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике

Украинский тяжеловес завоевал полный комплект медалей на чемпионате Европы среди юниоров в возрасте до 20 лет.

Как сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, Бурала стал победителем в толчке, серебро в сумме двоеборья и бронза в рывке.