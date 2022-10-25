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Украинец Бурбала выиграл полный комплект медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике

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Украинец Бурбала выиграл полный комплект медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике

Фото: Федерація важкої атлетики України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тяжеловес завоевал полный комплект медалей на чемпионате Европы среди юниоров в возрасте до 20 лет.

Как сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, Бурала стал победителем в толчке, серебро в сумме двоеборья и бронза в рывке.

Ранее мы сообщали, что украинка Мария Гангур завоевала три золотых медали на ЧЕ до 23 лет.

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