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Украинец Бурбала выиграл полный комплект медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике
Гордимся!
Фото: Федерація важкої атлетики України / Автор невідомий
Украинский тяжеловес завоевал полный комплект медалей на чемпионате Европы среди юниоров в возрасте до 20 лет.
Как сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, Бурала стал победителем в толчке, серебро в сумме двоеборья и бронза в рывке.
Ранее мы сообщали, что украинка Мария Гангур
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