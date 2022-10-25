Романчук пропустит ЧМ на короткой воде. Известна причина

Украинский пловец Михаил Романчук пропустит Чемпионат мира на короткой воде, который состоится в декабре этого года. В комментарии "Суспільне Спорт" Романчук сообщил, что участие в таком событии будет очень дорогим.

"В этом году мы решили пропускать чемпионат мира на короткой воде, который в декабре состоится в Австралии. Во-первых, у меня был долгий отдых, и мы решили медленнее выходить на те объемы и тренировки и сделать больший объем работы. Во-вторых, это очень далеко, нужны очень большие средства, а они сейчас необходимы Украине для других дел, тем более что чемпионаты мира еще будут, а победа нам нужна как можно скорее.

Сейчас через несколько дней будет финал чемпионата мира OceanMan в Греции, куда меня пригласили. Там я поплыву дистанцию ​​в 10 км. Затем перед Новым Годом будут еще одни соревнования в Магдебурге в Германии. Из больших соревнований в этом сезоне будет только чемпионат мира в японской Фукуоке, к которому мы уже конкретно будем готовиться", - сказал Романчук.