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Михаил Романчук показал трогательное фото с женой

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Михаил Романчук показал трогательное фото с женой

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук показал своим поклонникам новое фото. На нем наш спортсмен вместе с женой, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук в центре столицы Франции – Париже. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Михаил Романчук показал трогательное фото с женой - изображение 1

Напомним, что ранее Марина объявила о возвращении к тренировкам.

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В статье: Михаил Романчук
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