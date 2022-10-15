Михаил Романчук показал трогательное фото с женой

Украинский пловец Михаил Романчук показал своим поклонникам новое фото. На нем наш спортсмен вместе с женой, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук в центре столицы Франции – Париже. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина объявила о возвращении к тренировкам.