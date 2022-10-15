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Михаил Романчук показал трогательное фото с женой
Очень хорошо
Украинский пловец Михаил Романчук показал своим поклонникам новое фото. На нем наш спортсмен вместе с женой, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук в центре столицы Франции – Париже. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина
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