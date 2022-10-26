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Женская сборная Украины по волейболу получила приглашение сыграть в отборе на Олимпийские игры 2024 года
Пожелаем нашей команде удачи
фото из свободных источников
Федерация волейбола Украины получила письмо Международной федерации волейбола (FIVB) с официальным приглашением для женской сборной Украины на квалификационный турнир Олимпийских игр 2024 года.
Женская сборная Украины поднялась на 24-е место в мировом рейтинге и благодаря этому получила такой шанс.
Из каждой группы на Олимпиаду-2024 смогут попасть по две лучшие сборные.
В Олимпийских играх-2024 в Париже сыграют 12 женских сборных по волейболу. Пока известен только один участник Олимпиады-2024 – сборная Франции, попавшая на Игры на правах хозяина.
Лицензионный олимпийский турнир по волейболу пройдет с 16 по 24 сентября 2023 года.
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