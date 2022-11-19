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Гандбол. Мотор уступил в четвертом туре второй немецкой Бундеслиги
Команда в аутсайдерах
фото - ГК Мотор
Многолетний чемпион Украины, гандбольный клуб "Мотор" сейчас выступает во втором дивизионе немецкой Бундеслиги.
В четвертом туре соревнований наша команда проиграла "Айнтрахту". Счет матча 34-31 в пользу местного коллектива. Среди украинцев можно выделить Игоря Турченко, на счету которого 9 очков.
После сыгранных поединков "Мотор" имеет в своем активе 4 очка и расположен на 19 месте турнирной таблицы.
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