Гандбол. Мотор уступил в четвертом туре второй немецкой Бундеслиги

Многолетний чемпион Украины, гандбольный клуб "Мотор" сейчас выступает во втором дивизионе немецкой Бундеслиги.

В четвертом туре соревнований наша команда проиграла "Айнтрахту". Счет матча 34-31 в пользу местного коллектива. Среди украинцев можно выделить Игоря Турченко, на счету которого 9 очков.

После сыгранных поединков "Мотор" имеет в своем активе 4 очка и расположен на 19 месте турнирной таблицы.