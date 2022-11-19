 Гандбол. Мотор уступил в четвертом туре второй немецкой Бундеслиги ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гандбол. Мотор уступил в четвертом туре второй немецкой Бундеслиги
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гандбол. Мотор уступил в четвертом туре второй немецкой Бундеслиги

Другие виды
(1 голосов)

Команда в аутсайдерах

Гандбол. Мотор уступил в четвертом туре второй немецкой Бундеслиги

фото - ГК Мотор

UA-Футбол
Новина українською

Многолетний чемпион Украины, гандбольный клуб "Мотор" сейчас выступает во втором дивизионе немецкой Бундеслиги.

В четвертом туре соревнований наша команда проиграла "Айнтрахту". Счет матча 34-31 в пользу местного коллектива. Среди украинцев можно выделить Игоря Турченко, на счету которого 9 очков.

После сыгранных поединков "Мотор" имеет в своем активе 4 очка и расположен на 19 месте турнирной таблицы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГК Мотор (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде