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Названы лучшие атлеты Украины по итогам 2022 года
Усик вошел в топ-4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ассоциация спортивных журналистов Украины назвала имена 10 лучших атлетов в этом году. Традиционный ежегодный рейтинг определяется голосованием Экспертного Совета АСЖУ, в который входят 12 авторитетных спортивных журналистов.
В 2022 году больше всего голосов набрал единственный олимпийский медалист Пекина, серебряный призер Зимних Игр Александр Абраменко – 98 баллов.
По регламенту опроса, именно атлеты разных статей, набравшие больше всего баллов, объявляются лучшими в году.
ТОП-15 лучших атлетов Украины в 2022 году:
1.Александр Абраменко – 98 баллов (8 первых мест, одно второе)
2. Ярослава Магучих – 86 баллов (1 первое место, 4 вторых, 3 – третьих)
3. Людмила Лузан – 79 (1 первое место, 3- вторых)
4. Александр Усик – 73 (2 первых, 2 вторых, 2 третьих)
5. Андрей Проценко – 60 (1 второе, 1 третье)
6. Алексей Новиков – 46 (1 второе, 2 третьих)
7. Сестры Алексеивы – 43 (два третьих)
8. Павел Коростылев – 39 (одно третье)
9. Михаил Романчук – 38
10. Алексей Середа – 36
11. Марина Бех-Романчук – 23 (одно третье)
12. Сергей Кулиш – 11
13. Виктория Ткачук, Александра Хоменец, Олег Плотницкий – по 7
14. Илья Ковтун – 5
15. Василий Михайлов – 2
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