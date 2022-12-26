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Названы лучшие атлеты Украины по итогам 2022 года

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Усик вошел в топ-4

Названы лучшие атлеты Украины по итогам 2022 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ассоциация спортивных журналистов Украины назвала имена 10 лучших атлетов в этом году. Традиционный ежегодный рейтинг определяется голосованием Экспертного Совета АСЖУ, в который входят 12 авторитетных спортивных журналистов.

В 2022 году больше всего голосов набрал единственный олимпийский медалист Пекина, серебряный призер Зимних Игр Александр Абраменко – 98 баллов.

По регламенту опроса, именно атлеты разных статей, набравшие больше всего баллов, объявляются лучшими в году.

ТОП-15 лучших атлетов Украины в 2022 году:

1.Александр Абраменко – 98 баллов (8 первых мест, одно второе)

2. Ярослава Магучих – 86 баллов (1 первое место, 4 вторых, 3 – третьих)

3. Людмила Лузан – 79 (1 первое место, 3- вторых)

4. Александр Усик – 73 (2 первых, 2 вторых, 2 третьих)

5. Андрей Проценко – 60 (1 второе, 1 третье)

6. Алексей Новиков – 46 (1 второе, 2 третьих)

7. Сестры Алексеивы – 43 (два третьих)

8. Павел Коростылев – 39 (одно третье)

9. Михаил Романчук – 38

10. Алексей Середа – 36

11. Марина Бех-Романчук – 23 (одно третье)

12. Сергей Кулиш – 11

13. Виктория Ткачук, Александра Хоменец, Олег Плотницкий – по 7

14. Илья Ковтун – 5

15. Василий Михайлов – 2

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В статье: Ярослава Магучих Александр Абраменко
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