Магнус Карлсен добыл победу на чемпионате мира по рапиду

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). Он набрал 10 очков в 13 турах и стал победителем турнира.

Напомним, перед заключительным туром, в котором Карлсен выиграл у Пархама Магсудлу, в турнирной таблице было три лидера. По 9 очков в активе также было у Винсента Каймера и Владислава Артемьева.

Это уже четвёртая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 году.