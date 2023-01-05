  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Прометей на тай-брейке уступил Простейову в матче чешской Экстралиги
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей на тай-брейке уступил Простейову в матче чешской Экстралиги

Другие виды
(1 голосов)

Украинская команда упустила лидерство в групе

Прометей на тай-брейке уступил Простейову в матче чешской Экстралиги

Фото: СК Прометей / Автор невідомий

Новина українською

5 января в чемпионате Чехии по волейболу среди женских команд Экстралиги состоялись матчи 19 тура, в котором "Прометея" играл против "Простейова", отстававших в турнирной таблице на одно очко.

Матч начали лучше гости и выиграли первый сет 19:25, но впоследствии чешская команда смогла отыграться и взять вторую партию 25:15. Так преимущество в игре переходило от одной в другую команду и судьба матча теперь должна была решиться на тай-брейке, который лучше провели хозяйки площадки 15:8.

Чемпионат Чехии по волейболу. Женщины. Экстралига

"Простейов" (Простейов, Чехия) – "Прометей" (Днепропетровская область, Украина) 3:2 (19:25, 25:15. 23:25, 25:23, 15:8)

По теме
yellow-arrow
Названа сумма призовых, которую заработал Магнус Карлсен за 2022 год
yellow-arrow
Игрок команды NFL, который пережил остановку сердца во время матча, пришел в себя
yellow-arrow
Вопреки законам физики. Mercedes в перерыве матча по американскому футболу устроил гонки своих элетрокаров - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВК Прометей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде