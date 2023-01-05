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Прометей на тай-брейке уступил Простейову в матче чешской Экстралиги
Украинская команда упустила лидерство в групе
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
5 января в чемпионате Чехии по волейболу среди женских команд Экстралиги состоялись матчи 19 тура, в котором "Прометея" играл против "Простейова", отстававших в турнирной таблице на одно очко.
Матч начали лучше гости и выиграли первый сет 19:25, но впоследствии чешская команда смогла отыграться и взять вторую партию 25:15. Так преимущество в игре переходило от одной в другую команду и судьба матча теперь должна была решиться на тай-брейке, который лучше провели хозяйки площадки 15:8.
Чемпионат Чехии по волейболу. Женщины. Экстралига
"Простейов" (Простейов, Чехия) – "Прометей" (Днепропетровская область, Украина) 3:2 (19:25, 25:15. 23:25, 25:23, 15:8)
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