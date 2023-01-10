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Сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Рупольдинге
Соревнования в Рупольдинге завершаться 15 января
фото - biathlon.com.ua
11 января, в немецком Рупольдинге состоится индивидуальная гонка у мужчин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Сборная Украины определилась с составом. Первым бежит Богдан Цымбал, также вернулся в состав Денис Насыко.
Индивидуальная гонка. Мужчины (15:10)
24. Богдан Цымбал
40. Артем Тищенко
56. Тарас Лесюк
78. Руслан Ткаленко
89. Денис Насико
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Источник:biathlon.com.ua
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