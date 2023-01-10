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Сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Рупольдинге

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Соревнования в Рупольдинге завершаться 15 января

Сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Рупольдинге

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

11 января, в немецком Рупольдинге состоится индивидуальная гонка у мужчин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины определилась с составом. Первым бежит Богдан Цымбал, также вернулся в состав Денис Насыко.

Индивидуальная гонка. Мужчины (15:10)

24. Богдан Цымбал

40. Артем Тищенко

56. Тарас Лесюк

78. Руслан Ткаленко

89. Денис Насико

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В статье: Артем Тищенко Тарас Лесюк Богдан Цымбал
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Источник:
biathlon.com.ua

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