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Волейбол. Прометей обыграл Остраву в перенесенном матче чешской Суперлиги
"Прометей" не заметил своих соперниц в матче чемпионата Чехии
Фото: ВК Промтей
Волейболистки "Прометея" из Камянского провели пропущенный матч третьего тура чешской Суперлиги, добыв очередную победу в чемпионате.
Подопечные Ивана Петкова сумели разгромить своих соперниц - команду "Острава", со счетом 3:0 (22:25, 23:25, 17:25).
Острава (Hala míčových sportů). Чехія. 15 січня
"Острава" — СК "Прометей" 0-3 (22:25, 23:25, 17:25)
Таким образом, "Прометей", дебютируя в чешской Экстралиге, сразу же занял первое место в регулярном турнире. В 20 матчах подопечные Ивана Петкова одержали 17 побед и только трижды проиграли.
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