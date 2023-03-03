Роман Кокошко занял третье место на чемпионате Европы-2023 в метании ядра

В пятницу, 3 марта украинец Роман Кокошко получил бронзу в толкании ядра на чемпионате Европы-2023 в помещении.

Напомним, что соревнования проходят в Стамбуле.

Украинец толкнул снаряд на 21:84 м, этот результат стал новым национальным рекордом Украины. Предыдущее достижение принадлежало Александру Богачу (21.83 м).