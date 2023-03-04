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Харлан уступила в финале Кубка мира в Афинах
Ольга Харлан завоевала серебро нa КМ по фехтованию в Афинах.
Фото: Red Bull
Украинка Ольга Харлан завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию Coupe Acropolis 2023 в Афинах.
В финале она уступила представительнице Венгрии Шугар Катинке Баттай – 14:15.
Это ее 29-я медаль Кубка мира и 7-е серебро в карьере Харлан.
Также это первая медаль Кубка мира с 13 декабря 2019 года.
Завтра состоятся командные соревнования.
Напомним, ранее Ольга Харлан заявила, что поедет на Олимпиаду-2024.
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