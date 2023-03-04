Харлан уступила в финале Кубка мира в Афинах

Украинка Ольга Харлан завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию Coupe Acropolis 2023 в Афинах.

В финале она уступила представительнице Венгрии Шугар Катинке Баттай – 14:15.

Это ее 29-я медаль Кубка мира и 7-е серебро в карьере Харлан.

Также это первая медаль Кубка мира с 13 декабря 2019 года.

Завтра состоятся командные соревнования.

Напомним, ранее Ольга Харлан заявила, что поедет на Олимпиаду-2024.