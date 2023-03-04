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Спортивная гимнастика: Сборная Украины выиграла медальный зачет КМ

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На счету украинцев четыре медали (две золотые).

Спортивная гимнастика: Сборная Украины выиграла медальный зачет КМ

Новина українською

Сборная Украины с четырьмя медалями выиграла медальный зачет на этапе Кубка мира в Дохе, Катар.

Напомним, что золотую и серебряную медаль завоевала 15-летняя Анна Лащевская. Еще одно золото на счету Ильи Ковтуна. Серебряную медаль завоевал Игорь Радивилов.

На втором месте оказалась Япония, у которой золото и два серебра. Третьими стали Филиппины с золотом, серебром и бронзой.

Медальный зачет Кубка мира по спортивной гимнастике:

1. Украина – 4 (2 золотых + 2 серебряных)

2. Япония – 3 (1 золото + 2 серебряные)

3. Филиппины – 3 (1 золотая + 1 серебряная + 1 бронзовая).

К слову, на соревнованиях в итальянской серии А Илье Ковтуну удалось стать лучшим на трех из четырех снарядов.

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