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Плотницкий вновь в огне. Перуджа добыла очередную победу в чемпионате Италии

Другие виды
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Легкая прогулка для лидера чемпионата Италии

Плотницкий вновь в огне. Перуджа добыла очередную победу в чемпионате Италии

Фото: Федерація воейболу України

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский волейбольный клуб "Перуджа", за который выступает лидер сборной Украины Олег Плотницкий, добыл очередную победу в чемпионате Италии.

"Перуджа" в выездном поединке противостояла середняку чемпионата - клубу "Таранто". Матч прошел с преимуществом лидера чемпионата Италии и завершился уверенной победой "Перуджи" в трех партиях.

Украинский доигровщик был одним из лучших в составе победителей, добыв своей команде 13 очков, причем четыре из них непосредственно с подачи.

Теперь в активе "Перуджи" стало 62 очка (21 победа в 21 матче) и она продолжает лидировать в турнире, опережая ближайшего преследователя "Трентино" уже на 21 очко.

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В статье: Перуджа (Италия) Олег Плотницкий
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