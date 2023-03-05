Плотницкий вновь в огне. Перуджа добыла очередную победу в чемпионате Италии

Итальянский волейбольный клуб "Перуджа", за который выступает лидер сборной Украины Олег Плотницкий, добыл очередную победу в чемпионате Италии.

"Перуджа" в выездном поединке противостояла середняку чемпионата - клубу "Таранто". Матч прошел с преимуществом лидера чемпионата Италии и завершился уверенной победой "Перуджи" в трех партиях.

Украинский доигровщик был одним из лучших в составе победителей, добыв своей команде 13 очков, причем четыре из них непосредственно с подачи.

Теперь в активе "Перуджи" стало 62 очка (21 победа в 21 матче) и она продолжает лидировать в турнире, опережая ближайшего преследователя "Трентино" уже на 21 очко.