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Плотницкий вновь в огне. Перуджа добыла очередную победу в чемпионате Италии
Легкая прогулка для лидера чемпионата Италии
Фото: Федерація воейболу України
Итальянский волейбольный клуб "Перуджа", за который выступает лидер сборной Украины Олег Плотницкий, добыл очередную победу в чемпионате Италии.
"Перуджа" в выездном поединке противостояла середняку чемпионата - клубу "Таранто". Матч прошел с преимуществом лидера чемпионата Италии и завершился уверенной победой "Перуджи" в трех партиях.
Украинский доигровщик был одним из лучших в составе победителей, добыв своей команде 13 очков, причем четыре из них непосредственно с подачи.
Теперь в активе "Перуджи" стало 62 очка (21 победа в 21 матче) и она продолжает лидировать в турнире, опережая ближайшего преследователя "Трентино" уже на 21 очко.
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