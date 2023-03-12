Сборная Украины завоевала бронзу на ЧЕ-2023 в стрельбе из пневматического пистолета

Сборная Украины завоевала бронзовые награды на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Таллинне.

Команда в составе Олега Омельчука, Павла Коростылева и Виктора Банькина стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. В поединке за "бронзу" украинцы одолели сборную Латвии (17:13). Об этом сообает НОК.

Стоит отметить, что "Сине-желтые" в общей сложности собрали комплект из 9 наград: три "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".