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Сборная Украины завоевала бронзу на ЧЕ-2023 в стрельбе из пневматического пистолета
Сине-желтые в общей сложности собрали комплект из 9 наград.
Фото: t.me/nocukraine
Сборная Украины завоевала бронзовые награды на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Таллинне.
Команда в составе Олега Омельчука, Павла Коростылева и Виктора Банькина стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. В поединке за "бронзу" украинцы одолели сборную Латвии (17:13). Об этом сообает НОК.
Стоит отметить, что "Сине-желтые" в общей сложности собрали комплект из 9 наград: три "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".
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