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Сборная Украины завоевала бронзу на ЧЕ-2023 в стрельбе из пневматического пистолета

Другие виды
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Сине-желтые в общей сложности собрали комплект из 9 наград.

Сборная Украины завоевала бронзу на ЧЕ-2023 в стрельбе из пневматического пистолета

Фото: t.me/nocukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завоевала бронзовые награды на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Таллинне.

Команда в составе Олега Омельчука, Павла Коростылева и Виктора Банькина стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. В поединке за "бронзу" украинцы одолели сборную Латвии (17:13). Об этом сообает НОК.

Стоит отметить, что "Сине-желтые" в общей сложности собрали комплект из 9 наград: три "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".

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В статье: пулевая стрельба
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