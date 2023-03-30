Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян и белорусов от соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) прокомментировала рекомендации МОК относительно допуска российских спортсменов к международным турнирам.

Их заявление приводит пресс-служба организации.

"Международная федерация гимнастики (FIG) приняла к сведению последние рекомендации, выпущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) 28 марта. Но на данный момент санкции, введенные исполкомом FIG, в соответствии с которыми российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, остаются в силе до дальнейшего уведомления.

FIG будет постоянно следить за развитием ситуации и может пересматривать эти меры в зависимости от развития обстоятельств. Этот вопрос будет обсуждаться на будущем заседании исполкома FIG, который является единственным органом, уполномоченным пересматривать это решение".