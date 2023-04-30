Украина обыграла Румынию в заключительном матче отбора на чемпионате Европы по гандболу

Сборная Украины провела последний матч отборочного раунда к ЧЕ по гандболу. Команда заняла 4 место в группе, несмотря на победу в последнем матче, который закончился со счетом 31-26 в нашу пользу.

Перед игрой Украина сменила главного тренера, новым руководителем стал Вадим Бражник. Вячеслав Лочман покинул пост главного тренера сборной после матча против сборной Фарерских островов в 5-м туре.

В пятый раз за последние шесть отборов Украина не попала на чемпионат Европы.