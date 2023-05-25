  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Белодед, Халматов и Лесюк выбороли три медали медали на турнире Upper Austria Grand Prix 2023
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белодед, Халматов и Лесюк выбороли три медали медали на турнире Upper Austria Grand Prix 2023

Другие виды
(1 голосов)

Отличные результаты

Белодед, Халматов и Лесюк выбороли три медали медали на турнире Upper Austria Grand Prix 2023

Фото: ukrainejudo.com

Новина українською

Украинские дзюдоисты принесли в копилку сборной Украины одну серебряную и две бронзовые медали на турнире "Upper Austria Grand Prix 2023" в Линце.

Второе место занял Дильшот Халматов, который выступал в весовой категории до 60 кг. В решающей схватке он уступил уступил представителю Франции Ромену Валадье-Пикару.

Артем Лесюк принес команде бронзу благодаря победе над представителем Азербайджана Назиром Талибовым.

Еще одну медаль Украине принесла Дарья Белодед, одолев Марию Перишич в бронзовой схватке.

По теме
yellow-arrow
FIG отстранила россиян от соревнований ещё на два месяца
yellow-arrow
Украинка Оноприенко взяла золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
yellow-arrow
Сборная Украины по художественной гимнастике занимает второе место на ЧЕ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Белодед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде