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Белодед, Халматов и Лесюк выбороли три медали медали на турнире Upper Austria Grand Prix 2023
Отличные результаты
Фото: ukrainejudo.com
Украинские дзюдоисты принесли в копилку сборной Украины одну серебряную и две бронзовые медали на турнире "Upper Austria Grand Prix 2023" в Линце.
Второе место занял Дильшот Халматов, который выступал в весовой категории до 60 кг. В решающей схватке он уступил уступил представителю Франции Ромену Валадье-Пикару.
Артем Лесюк принес команде бронзу благодаря победе над представителем Азербайджана Назиром Талибовым.
Еще одну медаль Украине принесла Дарья Белодед, одолев Марию Перишич в бронзовой схватке.
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