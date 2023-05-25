Белодед, Халматов и Лесюк выбороли три медали медали на турнире Upper Austria Grand Prix 2023

Украинские дзюдоисты принесли в копилку сборной Украины одну серебряную и две бронзовые медали на турнире "Upper Austria Grand Prix 2023" в Линце.

Второе место занял Дильшот Халматов, который выступал в весовой категории до 60 кг. В решающей схватке он уступил уступил представителю Франции Ромену Валадье-Пикару.

Артем Лесюк принес команде бронзу благодаря победе над представителем Азербайджана Назиром Талибовым.

Еще одну медаль Украине принесла Дарья Белодед, одолев Марию Перишич в бронзовой схватке.