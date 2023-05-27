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Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Лузан взяла золото на этапе Кубка мира в Польше
Лучшая спортсменка в своем виде
фото - canoeicf.com
Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в эти дни в польской Познане.
Наша спортсменка в дисциплине каноэ-одиночка 200 метров показала результат 47,65 секунд.
Серебро досталось китайской представительнице Венцзюнь Лин (47,98), а ТОП-3 замкнула ее соотечественница Чанвен Шуай (48,31).
Напомним, что Лузан является серебряным призером Олимпиады 2020 в паре с Анастасией Четвериковой (500 метров) и бронзовым призером в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
Отметим, что ранее украинский дзюдоист
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