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Федерация фехтования Украины подала жалобу в FIE

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Федерация фехтования Украины подала жалобу в FIE

Фото: Національна федерація фехтування України

Новина українською

Федерация фехтования Украины подала жалобу в Международную федерацию фехтования (FIE) и хочет лишить федерацию фехтования России (ФФР) членства в организации.

Слова президента ФФУ Михаила Ильяшева приводит пресс-служба организации.

"РФ незаконно оккупировала украинские территории, убивая наших граждан, а ее федерация ведет активную деятельность на оккупированной территории, грубо нарушая нормы международного и спортивного права. Федерация фехтования Украины требует от Международной федерации фехтования немедленных действий и исключения российской федерации фехтования.

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В статье: фехтование
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Источник:
Xsport.ua

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