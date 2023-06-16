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Федерация фехтования Украины подала жалобу в FIE
Федерация хочет добиться дисквалификации россиян
Фото: Національна федерація фехтування України
Федерация фехтования Украины подала жалобу в Международную федерацию фехтования (FIE) и хочет лишить федерацию фехтования России (ФФР) членства в организации.
Слова президента ФФУ Михаила Ильяшева приводит пресс-служба организации.
"РФ незаконно оккупировала украинские территории, убивая наших граждан, а ее федерация ведет активную деятельность на оккупированной территории, грубо нарушая нормы международного и спортивного права. Федерация фехтования Украины требует от Международной федерации фехтования немедленных действий и исключения российской федерации фехтования.
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