Федерация фехтования Украины подала жалобу в FIE

Федерация фехтования Украины подала жалобу в Международную федерацию фехтования (FIE) и хочет лишить федерацию фехтования России (ФФР) членства в организации.

Слова президента ФФУ Михаила Ильяшева приводит пресс-служба организации.

"РФ незаконно оккупировала украинские территории, убивая наших граждан, а ее федерация ведет активную деятельность на оккупированной территории, грубо нарушая нормы международного и спортивного права. Федерация фехтования Украины требует от Международной федерации фехтования немедленных действий и исключения российской федерации фехтования.