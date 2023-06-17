Украинская гребчиха Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира в Словении

Украинская гребчиха Виктория Усс завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира в Тацене (Словения). Лидер сборной Украины стала второй в каноэ-слаломе.

Результат украинки – 105,27 секунд.

Золото в заплыве завоевала представительница Германии Елена Лилик (101,97 секунд), а ТОП 3 замкнула местная спортсменка Ева Алина Хочевар (108,00 секунд).

Отметим, что эта награда стала для Виктории первой в 2023 году на уровне Кубка мира. В целом в рамках Кубка мира украинка завоевала пятую медаль. Кроме этого, на счету спортсменки первая в истории Украины награда в экстремальном слаломе в байдарках-одиночках.