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Украинская гребчиха Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира в Словении
Поздравляем, отличный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская гребчиха Виктория Усс завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира в Тацене (Словения). Лидер сборной Украины стала второй в каноэ-слаломе.
Результат украинки – 105,27 секунд.
Золото в заплыве завоевала представительница Германии Елена Лилик (101,97 секунд), а ТОП 3 замкнула местная спортсменка Ева Алина Хочевар (108,00 секунд).
Отметим, что эта награда стала для Виктории первой в 2023 году на уровне Кубка мира. В целом в рамках Кубка мира украинка завоевала пятую медаль. Кроме этого, на счету спортсменки первая в истории Украины награда в экстремальном слаломе в байдарках-одиночках.
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