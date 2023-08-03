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Магнус Карлсен вышел в 1/32 финала Кубка мира

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Чемпион выиграл все две партии

Магнус Карлсен вышел в 1/32 финала Кубка мира

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Новина українською

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уверенно вышел в 1/32 финала соревнований, дважды обыграв в классические шахматы представителя Грузии Левана Панцулая.

Магнус ещё ни разу в своей карьере не выигрывал этот турнир.

По итогам Кубка мира три сильнейших шахматиста получат путёвки на турнир претендентов 2024 года.

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В статье: Магнус Карлсен
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