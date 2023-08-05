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Романчук после чемпионата мира отдыхает в Париже. Фото

Другие виды
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Заслуженный релакс

Романчук после чемпионата мира отдыхает в Париже. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук отдыхает в эти дни в Париже. Наш спортсмен после завершения чемпионата мира по водным видам спорта (за награды зацепиться Михаилу не удалось) решил провести несколько дней в столице Франции. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее жена Михаила, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела горячую тренировку.

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В статье: Михаил Романчук
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