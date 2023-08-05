Романчук после чемпионата мира отдыхает в Париже. Фото

Украинский пловец Михаил Романчук отдыхает в эти дни в Париже. Наш спортсмен после завершения чемпионата мира по водным видам спорта (за награды зацепиться Михаилу не удалось) решил провести несколько дней в столице Франции. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее жена Михаила, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела горячую тренировку.