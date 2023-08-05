Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Романчук после чемпионата мира отдыхает в Париже. Фото
Заслуженный релакс
Украинский пловец Михаил Романчук отдыхает в эти дни в Париже. Наш спортсмен после завершения чемпионата мира по водным видам спорта (за награды зацепиться Михаилу не удалось) решил провести несколько дней в столице Франции. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее жена Михаила, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сикан не хочет оставаться в Шахтере, несмотря на повышение зарплаты
- Команда Шевченко - Команда Зинченко: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Game4Ukraine
- Победа Динамо, торги по Лунину, возвращение Чигринского. Главные новости за 4 августа
- СБУ проводит досудебное расследование относительно Сергея Бубки - его подозревают в ведении бизнеса с оккупантами
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Новости по теме
- 20:04 Весь спорт Сборная Украины впервые за 8 лет не смогла завоевать ни одной медали на ЧМ по плаванию
- 14:56 Весь спорт ЧМ по плаванию. Романчук финишировал седьмым на дистанции 1500 метров вольным стилем
- 08:48 Весь спорт Романчук квалифицировался в финал чемпионата мира на дистанции 1500 метров вольным стилем
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн