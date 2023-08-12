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Харлан и Беленюк проводят субботу вместе. Фото
Супер компания
фото - olympics.com
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк проводят выходной субботний день вместе. Наши спортсмены наслаждаются отдыхом в столице. Соответствующее фото Жан разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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