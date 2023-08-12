Харлан и Беленюк проводят субботу вместе. Фото

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк проводят выходной субботний день вместе. Наши спортсмены наслаждаются отдыхом в столице. Соответствующее фото Жан разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук провела субботнюю тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира 2023.