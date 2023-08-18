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Сборная Украины по волейболу уступила Эстонии в товарищеском матче

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Интрига хранилась до последних минут

Сборная Украины по волейболу уступила Эстонии в товарищеском матче

фото из свободных источников

Новина українською

Мужская национальная сборная Украины провела товарищеский матч с Эстонией в Таллинне.

Матч получился весьма интересным для фанатов. В обеих командах большое количество игроков имело возможность показать себя на поле.

Команды обменивались партиями и все решалось на тай-брейке. В решающем пятом сете сильнее оказались все же эстонские волейболисты.

Уже в субботу, 19 августа там же соперники встретятся снова.

Контрольный поединок по волейболу. Мужчины

Эстония – Украина 3:2 (18:25, 25:23, 18:25, 25:15, 15:13)

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В статье: сборная Эстонии сборная Украины по волейболу
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