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Сборная Украины по волейболу уступила Эстонии в товарищеском матче
Интрига хранилась до последних минут
фото из свободных источников
Мужская национальная сборная Украины провела товарищеский матч с Эстонией в Таллинне.
Матч получился весьма интересным для фанатов. В обеих командах большое количество игроков имело возможность показать себя на поле.
Команды обменивались партиями и все решалось на тай-брейке. В решающем пятом сете сильнее оказались все же эстонские волейболисты.
Уже в субботу, 19 августа там же соперники встретятся снова.
Контрольный поединок по волейболу. Мужчины
Эстония – Украина 3:2 (18:25, 25:23, 18:25, 25:15, 15:13)
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