Сборная Украины по волейболу одержала долгожданную победу на чемпионате Европы

Мужская сборная Украины по волейболу провела свой четвертый матч на чемпионате Европы в группе В. Ее соперниками были волейболисты Финляндии.

На первых минутах украинцы быстро повели в счете 4:1, но соперники вскоре выровняли положение, после чего на площадке шла абсолютная равная игра. После уверенного рывка наша команда уже преимущества не отдала и выиграла 25:23.

И второй сет сборная Украины начала с 4:1, но теперь уже наши ребята не дали финским волейболистам к себе приблизиться одержали победу без особых проблем 25:17.

Третью партию украинцы начали в роли догоняющих 0:5. Спустя несколько минут на табло уже был счет ничейный 9:9. Равная игра продолжалась на протяжении всего сета, а основные события произошли в самой концовке – 23:25.

Далее Угис Крастиньш поменял связующего, но финны уже разыгрались и остановить их было очень тяжело – 24:26.

Украине предстояло сыграть на тай-брейке, где наша команда добилась победы - 15:13.

Чемпионат Европы по волейболу. Группа В.

Украина – Финляндия 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)