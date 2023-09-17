Польша победила Италию в финале чемпионата Европы по волейболу

В субботу, 16 сентября, состоялся финальный поединок чемпионата Европы 2023 по волейболу. Сборная Польши в непростом противостоянии одолела команду Италии.

Счет поединка 3-0 (25-20; 25-21; 25-23) в пользу новых континентальных чемпионов.

Для поляков эта победа стала второй в истории на уровне ЧЕ – после триумфа в 2009 году. Также в активе наших соседей 5 серебряных и 3 бронзовых награды.

Отметим, что на турнире играла также сборная Украины. Наша команда дошла до стадии 1/4 финала соревнований, где уступила представителям Словении (1-3).