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Польша победила Италию в финале чемпионата Европы по волейболу
Новые континентальные чемпионы
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 16 сентября, состоялся финальный поединок чемпионата Европы 2023 по волейболу. Сборная Польши в непростом противостоянии одолела команду Италии.
Счет поединка 3-0 (25-20; 25-21; 25-23) в пользу новых континентальных чемпионов.
Для поляков эта победа стала второй в истории на уровне ЧЕ – после триумфа в 2009 году. Также в активе наших соседей 5 серебряных и 3 бронзовых награды.
Отметим, что на турнире играла также сборная Украины. Наша команда дошла до стадии 1/4 финала соревнований, где уступила представителям Словении (1-3).
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