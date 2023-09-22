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Виктория Ус принесла Украине лицензию на ОИ-2024 года по гребному слалому
Заняла 13-е место
Фото: Instagram (Виктория Ус)
Украинская спортсменка Виктория Ус вышла в полуфинал чемпионата мира 2023 года по гребному слалому, который проходит в столице Великобритании Лондоне.
В полуфинале на каноэ Ус с результатом 117.58 секунд заняла 13-е место и не смогла выйти в финал, куда выходят первые 10 спортсменок по итогам полуфинальных спусков.
Еще одну лицензию Виктория Ус сможет выиграть по итогам соревнований на каяках, которые состоятся в субботу, 23 сентября.
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