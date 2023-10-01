Волейбол. Украина разгромно проиграла Кубе на старте отбора на Олимпиаду 2024

Мужская сборная Украины по волейболу провально стартовала в отборе на Олимпийские игры 2024, которые пройдут следующим летом в столице Франции – Париже.

В первом поединке отборочного цикла подопечные Угиса Крастиньша без шансов проиграли команде Кубы. Счет встречи 3-0 (25:16, 25:19, 25:18) в пользу хозяев площадки.

Украина : Юрий Семенюк (6), Юрий Синица (1), Олег Плотницкий (5), Владислав Щуров (3), Василий Тупчий (11), Илья Ковалев (3), Александр Бойко (либеро) – стартовый. Сергей Евстратов (1), Тимофей Полуян (3), Виталий Кучер (1), Дмитрий Канаев (либеро).

Следующий матч отбора на Олимпийские игры 2024 наша команда проведет уже завтра, 2 октября. В 02:30 по киевскому времени украинцы сыграют против Ирана.