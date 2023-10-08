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Волейбол. Украина победила Чехию в предпоследнем матче отбора на Олимпиаду 2024
Но это никак не поможет
Фото: cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу продолжает отбор на Олимпийские игры 2024. В бразильском Рио-де-Жанейро наша команда сыграла шестой матч квалификации против сборной Чехии.
Счет поединка 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20) в пользу подопечных Угиса Крастиньша.
Украина: Владислав Щуров (6), Василий Тупчий (17), Тимофей Полуян (15), Юрий Семенюк (10), Юрий Синица (3), Илья Ковалев (22), Александр Бойко (либеро) – стартовый. Виталий Кучер (0), Олег Плотницкий (5) – замена.
Таким образом, после шести сыгранных отборочных матчей наша команда имеет в своем активе 3 победы и 3 поражения. Пока украинцы идут пятыми в группе, для выхода на главные игры четырехлетия коллектива нужно попасть в ТОП 2 отбора (вчера мы упустили даже теоретические шансы на это).
Следующий поединок подопечные Крастиньша сыграют сегодня, 8 октября, в 23:00 по киевскому времени против коллектива из Германии.
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