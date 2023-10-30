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Дарья Белодед пропустит чемпионат Европы-2023
Спортсменка не вошла в заявку
Getty Images/Global Images Ukraine
Дарья Белодед не вошла в заявку сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы 2023 года из-за травмы рассказал тренер сборной Виталий Дуброва.
"Дарья Белодид получила небольшое повреждение спины за несколько недель до чемпионата Европы, поэтому мы после консультаций решили, что она пропустит этот старт. Еще много стартов впереди и не хочется эту травму осложнить. Ничего значительного нет, но не стоит рисковать", — сообщил Дуброва.
Напомним, Евро-2023 состоится с 3 по 5 ноября в Монпелье (Франция). В заявку сборной Украины попали 11 спортсменов.
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